Eskalasi Konflik Timteng, Inaplas: Jangan Sampai Ada Kebocoran Produk Petrokimia Impor

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) meminta pemerintah untuk menjaga gawang impor menyusul eskalasi konflik Timur Tengah.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono mengingatkan agar tidak ada kebocoran produk petrokimia impor.

Mengingat, kondisi geopolitik saat ini diketahui memengaruhi pasokan gas bumi dan bahan baku primer, sehingga mengganggu utilisasi industri.

Kondisi tersebut akan makin parah jika terjadi kebocoran impor, yang berisiko menciptakan daya saing tidak adil dalam negeri.

"Yang kedua juga impor harus diatur jangan sampai impor banjir," kata Fajar saat dihubungi Jpnn.com, Kamis (26/3).

Selain itu, Fajar meminta pemerintah mempertahankan daya beli masyarakat, agar setidaknya bertahan di tengah situasi global tak pasti.

Dia meminta agar negara memberikan ketenangan kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi fenomena panic buying.

"Kalau ada panic buying nanti yang diuntungkan adalah produk impor, di mana produk impor ini sekarang mayoritas dari China, sehingga nanti kita merebut pasarnya lagi agak susah gitu," ujarnya menjelaskan. (mcr31/jpnn)