menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Esok Tanpa Ibu Tayang di Bioskop Mulai Hari Ini

Esok Tanpa Ibu Tayang di Bioskop Mulai Hari Ini

Esok Tanpa Ibu Tayang di Bioskop Mulai Hari Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Film Esok Tanpa Ibu (Mothernet) yang dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo, Ringgo Agus Rahman, dan Ali Fikry. Foto: Dok. BASE Entertainment

jpnn.com, JAKARTA - Film Esok Tanpa Ibu (Mothernet) akhirnya tayang di bioskop Indonesia mulai hari ini, Kamis (22/1).

Karya garapan sutradara asal Malaysia Ho Wi-ding itu dibintangi Ali Fikry, Dian Sastrowardoyo, Ringgo Agus Rahman, Aisha Nurra Datau, dan Bima Sena.

Film Esok Tanpa Ibu (Mothernet) diproduksi oleh BASE Entertainment, Beacon Film, Refinery Media, dan didukung oleh Singapore Film Commission (SFC) dan Infocomm Media Development Authority (IMDA).

Baca Juga:

Selain berperan, Dian Sastrowardoyo juga memproduseri film itu bersama Shanty Harmayn, sementara naskah film ditulis oleh Gina S. Noer, Diva Apresya, dan Melarissa Sjarief.

Esok Tanpa Ibu hadir sebagai kisah yang akan menghangatkan lewat sebuah kontras ketika kecerdasan buatan (AI) berupaya menggantikan peran seorang Ibu untuk mengasihi dan memberikan empati kepada seorang anak remaja yang kehilangan Ibunya yang tengah mengalami koma berkepanjangan.

Film Esok Tanpa Ibu (Mothernet) menampilkan sebuah kisah yang personal, saat perasaan kehilangan dan duka dari remaja bernama Rama/Cimot dan suami menjadi satu-satunya yang tersisa dalam sebuah keluarga, keduanya mencoba untuk menjalin hubungan yang dekat.

Baca Juga:

Namun, kecanggungan membuat keduanya justru semakin berjarak. Sebuah situasi yang sebelumnya selalu direkatkan oleh kehadiran sang Ibu.

Kehilangan sosok Ibu yang mengalami koma di usia yang sangat muda, membuat Cimot akhirnya mencoba segala cara. Termasuk dengan menggantikan peran Ibu lewat sebuah kecerdasan buatan (AI) yang dirancang khusus oleh temannya.

Film Esok Tanpa Ibu (Mothernet) akhirnya tayang di bioskop Indonesia mulai hari ini, Kamis (22/1).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI