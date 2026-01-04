Espanyol vs Barcelona: Olmo & Lewandowski Bawa Blaugrana Menang 2-0

jpnn.com - JAKARTA - Barcelona memenangkan Derby Catalunya seusai mengalahkan Espanyol 2-0 pada laga pekan ke-19 Liga Spanyol 2025/26 di RCDE Stadium, Minggu dini hari WIB.

Blaugrana memastikan kemenangan dalam Derby Catalunya itu lewat dua gol di menit-menit akhir yang dicetak Dani Olmo dan Robert Lewandowski.

Kemenangan itu membuat El Barca makin kukuh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol dengan 49 poin. Barcelona unggul tujuh angka dari Real Madrid di posisi kedua.

Real Madrid baru akan bertanding saat menjamu Real Betis pada Minggu pukul 22.15 WIB.

Sementara itu, Espanyol harus puas berada di peringkat lima dengan koleksi 33 poin, demikian dilansir laman resmi LaLiga.

Pada laga di RCDE Stadium, Espanyol lebih dahulu mengambil inisiatif serangan.

Roberto Fernandez nyaris membawa tuan rumah unggul pada menit ke-19, tetapi tembakannya dari dalam kotak penalti masih mampu diamankan Kiper Barcelona Joan Garcia.

Barcelona merespons melalui aksi individu Lamine Yamal, tetapi sepakan pemain muda itu dari sisi kanan masih melebar.