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ESQ Perkuat Sosialisasi Wajib Halal Lewat Jaringan Alumni Nasional

ESQ Perkuat Sosialisasi Wajib Halal Lewat Jaringan Alumni Nasional
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Program wajib sertifikasi halal mendapat dukungan ESQ melalui jaringan alumni di seluruh Indonesia. Foto: ESQ

jpnn.com - ESQ Corp menyatakan siap mendukung program wajib sertifikasi halal yang akan mulai diberlakukan pada Oktober 2026.

Dukungan tersebut akan dilakukan melalui jaringan alumni ESQ yang berjumlah sekitar 2,5 juta orang di seluruh Indonesia.

Pendiri ESQ Corp Ary Ginanjar Agustian, mengatakan pihaknya siap mengerahkan seluruh jaringan alumni untuk membantu menyosialisasikan kebijakan wajib sertifikasi halal kepada masyarakat.

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Menurut Ary, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki visi yang sangat mulia, apalagi mulai Oktober mendatang sertifikat halal akan diwajibkan.

"Kedatangan kami ke sini adalah untuk mendukung program tersebut. Jaringan alumni ESQ yang berjumlah 2,5 juta orang akan ikut mensosialisasikan dan mendukung agar program ini berhasil," ujar Ary, dalam keterangannya, Kamis (18/6).

Ary menilai gerakan yang selama ini dibangun ESQ melalui penguatan karakter dan integritas kini dapat diperluas dengan mendukung peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan produk halal di berbagai sektor.

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Dia menambahkan keberhasilan implementasi program halal nasional tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia, budaya organisasi, serta manajemen talenta yang mendukung pelaksanaannya.

Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan konsep halal kini telah berkembang menjadi standar kualitas yang diterima secara global dan memiliki nilai strategis di berbagai negara.

Program wajib sertifikasi halal mendapat dukungan ESQ melalui jaringan alumni di seluruh Indonesia.

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