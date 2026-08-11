ESR dan INA Perluas Kemitraan untuk Pengembangan Logistik Baru di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - ESR, pemilik dan pengelola aset real estat yang berfokus di Asia-Pasifik bersama Indonesia Investment Authority (INA) dan mitra pemodal lainnya, berkomitmen untuk melakukan investasi bersama dalam pembangunan dua fasilitas logistik modern berstandar institusional di Cikarang, Jabodetabek.

Hal itu dilakukan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang sektor logistik, industri manufaktur dan rantai pasok di Indonesia.

Pembangunan ESR Cikarang Logistics Park 4 diresmikan dengan acara Groundbreaking pada Selasa (11/8).

Proyek ini merupakan fasilitas industri dan logistik bertaraf Grade A yang berlokasi strategis di Kawasan Industri Jababeka.

Ditargetkan selesai pada 2027, fasilitas ini akan menjadi gudang modern yang disewakan kepada pihak ketiga (non-captive) terbesar di area Jababeka.

Kehadirannya diharapkan dapat memenuhi tingginya kebutuhan para penyedia jasa logistik pihak ketiga (third-party logistics/3PL) internasional dan regional, hingga pabrik-pabrik multinasional yang mencari lokasi strategis dengan konektivitas yang kuat terhadap kawasan industri dan jaringan rantai pasok di Indonesia.

Selain ESR Cikarang Logistics Park 4, investasi ini mencakup pembangunan ESR Cibitung Distribution Hub, fasilitas logistik tiga lantai bertaraf Grade A yang ditargetkan selesai pada 2028.

ESR Cibitung Distribution Hub akan berlokasi di MM2100 Industrial Town, salah satu kawasan industri yang strategis dan telah berkembang di Cikarang, Kabupaten Bekasi, akan beroperasi pada 2028 untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan pergudangan modern yang dirancang khusus untuk kegiatan manufaktur dan distribusi regional.