EST Fun Walk & Run 2026 Kampanyekan Gaya Hidup Sehat dan Ramah Lingkungan

jpnn.com, JAKARTA - EcoSocioTech (EST) School menggelar EST Fun Walk & Run 2026 sebagai ajang untuk mengampanyekan gaya hidup sehat, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan bertema Sustainable Future, Sustainable Living.

Kegiatan ini melibatkan siswa, orang tua, guru, dan staf sekolah dalam rangka membangun budaya hidup aktif sekaligus menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan.

Founder dan CEO EcoSocioTech School, Antarina S.F. Amir, mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari upaya sekolah membangun kolaborasi antara keluarga, dan komunitas dalam menciptakan generasi yang sehat dan peduli terhadap lingkungan.

EST Fun Walk & Run 2026 kami harapkan menjadi titik awal bagi berbagai inisiatif yang mempererat kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas.

"Bersama-sama, kita dapat membangun lingkungan yang mendukung tumbuhnya generasi yang sehat, berkarakter, peduli terhadap lingkungan, dan siap menghadapi masa depan," ujar Antarina.

Dalam kegiatan tersebut, peserta dapat memilih kategori jalan santai (walk) maupun lari (run) sesuai minat masing-masing.

Sepanjang rute, panitia menyiapkan tiga titik edukasi atau checkpoint, yakni Eco, Socio, dan Tech. Di setiap titik, peserta diminta memindai kode QR yang berisi materi mengenai pelestarian lingkungan, kepedulian sosial, dan pemanfaatan teknologi secara bijak.

Penyelenggaraan EST Fun Walk & Run 2026 juga menjadi bagian dari transformasi Sekolah HighScope Indonesia menuju EcoSocioTech (EST) School sebagai penguatan visi pendidikan yang relevan dengan tantangan masa depan.