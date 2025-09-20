Etape 8 Tour de Entete 2025 Ende-Bajawa Mengesankan, Ada Pembalap yang Beli Kopi

menu
Para pemenang Etape 8 Tour de Entete 2025. Foto: source for JPNN

jpnn.com - BAJAWA - Pembalap Filipina John Patrick Sarmiento Pagtalunah finis pertama pada etape atau stage 8 Tour de Entete 2025 Ende-Bajawa, Jumat (19/9).

John menyelesaikan etape yang kebanyakan menyusuri pantai itu dengan catatan waktu tiga jam 28 menit 58 detik.

Menyusul di urutan kedua Joseph Babaan Javiniar dan Muhammad Abdurarahman di posisi ketiga.

Etape 8 dengan titik start di depan rumah jabatan Wakil Bupati Ende Dominggus Minggu Merre.

Setelah melintasi Kota Ende sejauh 8 kilometer diadakan realstar dan 56 riders berpacu menuju Bajawa.

Menyusuri pantai selatan Nangapenda, dengan lautan biru terbentang luas. Garis pantai nan indah itu hingga memasuki Nangaroro, Kabupaten Nagekeo. Selepas dari itu, para pembalap harus memasuki jalan tanjakan yang cukup panjang. Namun, semua pembalap bisa menyelesaikan dengan baik.

Ada dua tanjakan menjadi titik utama dalam lomba. Tanjakan itu diselesaikan dengan baik oleh Joseph Bababaan Javiniar yang mendapat poin 20 mengalahkan raja tanjakan Muhammad Herlangga.

Lintasan Etape 8 cukup menyenangkan karena melintasi pesisir pantai dan menanjak ke gunung dengan lekukan alam nan indah memanjakan mata para pembalap. Sepanjang jalan masyarakat memberi dukungan, menyemangati dengan teriakan-teriakan.

Lintasan pada Etape 8 Tour de Entete 2025 sangat menyenangkan dengan pemandangan pantai nan indah.

