Etawalin Kukuhkan Posisi sebagai Susu Kambing Herbal Terpercaya

jpnn.com - Etawalin, salah satu produk unggulan dari PT Etos Kreatif Indonesia (Ethos), mempertahankan prestasinya dengan meraih penghargaan Top Brand Award 2026 untuk kategori Susu Kambing. Penghargaan ini diserahkan kepada Direktur Operasi dan Komersial PT Etos Kreatif Indonesia, Andik Duana Putra, S.T.

"Pencapaian ini menjadi bentuk pengakuan nyata atas kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan konsistensi Etawalin," kata Andik, Kamis (5/2).

Dia menjelaskan, penghargaan diberikan berdasarkan hasil pengukuran kekuatan merek melalui tiga parameter utama, yaitu Top of Mind Awareness (kesadaran merek), Last Used (penggunaan terakhir), dan Future Intention (minat penggunaan di masa depan).

"Hal ini mencerminkan tingginya tingkat kesadaran dan loyalitas masyarakat terhadap Etawalin di kategori susu kambing," ujarnya.

Keberhasilan ini melanjutkan tren positif Etawalin yang sebelumnya juga meraih Top Brand Award pada tahun 2025. Etawalin dikenal luas sebagai susu kambing herbal yang efektif membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi.

Sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan konsumen, Etawalin kini melakukan inovasi dengan menghadirkan Etawalin Sereal.

Etawalin Sereal adalah minuman sehat yang memadukan kebaikan Oat, Susu Kambing Etawa, Ekstrak Daun Kelor, Ekstrak Jahe, dan Beras Ketan.

Produk inovatif ini dirancang untuk membantu menjaga keseimbangan gula darah bagi penderita diabetes, mendukung program diet seimbang, serta memberikan rasa kenyang lebih lama bagi konsumen dewasa yang aktif.