Etenia Croft Akhirnya Mewujudkan Mimpi di AMI Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi belia Etenia Croft berhasil meraih prestasi membanggakan dalam ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2026.

Dia memenangkan penghargaan bergengsi untuk kategori Artis Solo Anak-Anak Terbaik lewat karya berjudul Sahabat Terbaik.

Kemenangan itu menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan musik Etenia. Ini menandai kali pertama dirinya membawa pulang piala AMI Awards yang menjadi barometer apresiasi tertinggi bagi insan musik nasional.

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Saat namanya diumumkan sebagai pemenang, Etenia tampak terkejut sebelum akhirnya melangkah menuju panggung untuk menerima piala.

Di hadapan para musisi dan tamu undangan, dia yang akhirnya berhasil mewujudkan mimpi meraih AMI Awards kemudian menyampaikan pidato kemenangan.

"Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah yang luar biasa hari ini. Terima kasih banyak kepada AMI atas apresiasi yang begitu berarti. Piala ini Etenia persembahkan untuk Mama, Papa, dan seluruh keluarga yang tidak pernah berhenti mendoakan dan mendampingi Etenia. Sudah pasti untuk vocal coach dan juga pencipta laguku Kak Marvel Marlon, serta untuk semua yang mendukungku sampai hari ini," ungkap Etenia Croft saat AMI Awards 2026 di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan pada Rabu (4/11/2026).

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Kemenangan di AMI Awards 2026 menghadirkan kejutan manis bagi Etenia dan tim manajemen yang sejak awal tidak berekspektasi tinggi.

Di sela-sela acara, Etenia menuturkan bahwa dirinya sama sekali tidak menyiapkan pidato kemenangan. Baginya, berada di panggung AMI Awards 2026 dan diapresiasi lewat Sahabat Terbaik adalah sebuah anugerah yang menjadi dorongan moral luar biasa untuk terus bertumbuh di industri musik.