ETS dan IIEF Perkenalkan Pembaruan TOEFL iBT 2026 di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Educational Testing Service (ETS) bersama Indonesian International Education Foundation (IIEF) resmi memperkenalkan pembaruan format ujian TOEFL iBT dalam acara TOEFL Experience Day di The Ritz-Carlton Hotel Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Pembaruan ini dirancang untuk menjawab tantangan dan kebutuhan komunikasi akademik global yang terus berkembang.

Acara ini digelar sebagai forum interaktif yang mempertemukan para tenaga pendidik, konselor pendidikan, institusi, mitra, serta pemangku kepentingan sektor pendidikan.

Melalui pertemuan ini, para peserta diajak memahami secara mendalam perkembangan terbaru dari sistem asesmen bahasa inggris terkemuka tersebut.

Di tengah meningkatnya kebutuhan pelajar Indonesia terhadap akses pendidikan internasional, kemampuan bahasa Inggris akademik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung studi luar negeri, program beasiswa, hingga mobilitas akademik global.

TOEFL iBT sendiri merupakan tes kemampuan bahasa Inggris akademik yang diterima di lebih dari 13.000 institusi dan 160 negara untuk untuk mendukung kebutuhan studi, mobilitas akademik, dan komunikasi global. Tes ini dirancang untuk mengukur keterampilan berbahasa Inggris dalam konteks akademik, termasuk membaca, mendengarkan, berbicara, dan menulis.

Melalui TOEFL Experience Day, ETS dan IIEF memperkenalkan pembaruan TOEFL iBT 2026 yang mencakup skala penilaian baru 1-6, desain tes adaptif, serta fokus yang lebih kuat pada keterampilan komunikasi akademik. Pembaruan ini dirancang untuk menghadirkan asesmen bahasa Inggris yang lebih relevan, mudah dipahami, dan selaras dengan perkembangan pendidikan global yang semakin kolaboratif dan digital.

“Pendidikan dan komunikasi berkembang dengan sangat cepat, sehingga asesmen juga perlu ikut beradaptasi. Melalui pembaruan TOEFL iBT 2026, kami ingin menghadirkan pengalaman asesmen yang lebih relevan dengan keterampilan komunikasi masa depan yang mencerminkan cara pelajar belajar serta berkomunikasi di lingkungan akademik saat ini,” ujar Sidnei De Souza, Executive Director, Global Partnerships and Sales Management, ETS di Jakarta, Kamis (21/5/2026)