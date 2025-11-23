Euforia MLSC 2025/26 di Jakarta Menguat, Panpel Percaya Diri Menatap Putaran Kedua
jpnn.com - Ajang MilkLife Soccer Challenge (MLSC) putaran pertama seri Jakarta selesai digelar di Kingkong Soccer Arena, Minggu (23/11/2025).
Pada ajang tersebut, SDN Cipinang Muara 19 Pagi keluar sebagai juara kategori KU-10 seusai mengalahkan SDN Cipayung 02 lewat drama adu penalti dengan skor 3-2.
Adapun pada kategori KU-12, SDN Kunciran 4 berhasil merebut titel kampiun setelah menyudahi pertandingan sengit kontra Sekolah Anak Indonesia, juga melalui adu penalti dengan skor 3-2.
Rencananya, putaran kedua akan mulai bergulir pada Januari 2026.
Program Director MilkLife Soccer Challenge Teddy Tjahjono berharap keberhasilan seri pertama dapat berlanjut pada seri-seri berikutnya.
Selain mempertahankan tingginya animo peserta, para atlet yang telah memiliki kualitas teknik dasar di atas rata-rata diharapkan dapat terus mengembangkan kemampuannya.
Jadwal penyelenggaraan seri kedua akan disesuaikan dengan kalender akademik agar tidak mengganggu aktivitas para siswi di sekolah.
"Kami melakukan penyesuaian jadwal penyelenggaraan MLSC 2025/26 agar berjalan beriringan dengan kalender akademik dan masa libur Lebaran."
Seri Jakarta menjadi penutup MLSC 2025/26 putaran pertama di Kingkong Soccer Arena, Minggu (23/11)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Animo Peserta MLSC 2025 Membeludak, Timo Scheunemann Perketat Seleksi Pemain Muda
- Sepak Bola Putri di Jakarta Bergeliat dengan Kehadiran MLSC 2025
- MI Al Ihsan & SDN Mojorejo 01 Juarai MilkLife Soccer Challenge Malang Seri 1 2025-2026
- MLSC Yogyakarta Seri 1 2025-2026, Baburroyyan Kiyudan & SD Muhammadiyah Karangploso Juara
- MLSC Bandung Seri 1 2025-2026: Juara Baru Lahir, SD Pelita & SDN 026 Bojongloa Angkat Piala
- MLSC Bekasi Seri 1 2025 - 2026: Kuantitas Selaras dengan Kualitas Siswi Kota Patriot