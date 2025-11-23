Euforia MLSC 2025/26 di Jakarta Menguat, Panpel Percaya Diri Menatap Putaran Kedua

jpnn.com - Ajang MilkLife Soccer Challenge (MLSC) putaran pertama seri Jakarta selesai digelar di Kingkong Soccer Arena, Minggu (23/11/2025).

Pada ajang tersebut, SDN Cipinang Muara 19 Pagi keluar sebagai juara kategori KU-10 seusai mengalahkan SDN Cipayung 02 lewat drama adu penalti dengan skor 3-2.

Adapun pada kategori KU-12, SDN Kunciran 4 berhasil merebut titel kampiun setelah menyudahi pertandingan sengit kontra Sekolah Anak Indonesia, juga melalui adu penalti dengan skor 3-2.

Rencananya, putaran kedua akan mulai bergulir pada Januari 2026.

Program Director MilkLife Soccer Challenge Teddy Tjahjono berharap keberhasilan seri pertama dapat berlanjut pada seri-seri berikutnya.

Selain mempertahankan tingginya animo peserta, para atlet yang telah memiliki kualitas teknik dasar di atas rata-rata diharapkan dapat terus mengembangkan kemampuannya.

Baca Juga: Sepak Bola Putri di Jakarta Bergeliat dengan Kehadiran MLSC 2025

Jadwal penyelenggaraan seri kedua akan disesuaikan dengan kalender akademik agar tidak mengganggu aktivitas para siswi di sekolah.

"Kami melakukan penyesuaian jadwal penyelenggaraan MLSC 2025/26 agar berjalan beriringan dengan kalender akademik dan masa libur Lebaran."