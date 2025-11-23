Euforia MLSC 2025/26 di Jakarta Menguat, Panpel Percaya Diri Menatap Putaran Kedua

menu
Ilustrasi pertandingan MilkLife Soccer Challenge (MLSC) 2025 di Kingkong Soccer Arena, Minggu (23/11). Foto: Dokumentaasi MLSC 2025

jpnn.com - Ajang MilkLife Soccer Challenge (MLSC) putaran pertama seri Jakarta selesai digelar di Kingkong Soccer Arena, Minggu (23/11/2025).

Pada ajang tersebut, SDN Cipinang Muara 19 Pagi keluar sebagai juara kategori KU-10 seusai mengalahkan SDN Cipayung 02 lewat drama adu penalti dengan skor 3-2.

Adapun pada kategori KU-12, SDN Kunciran 4 berhasil merebut titel kampiun setelah menyudahi pertandingan sengit kontra Sekolah Anak Indonesia, juga melalui adu penalti dengan skor 3-2.

Rencananya, putaran kedua akan mulai bergulir pada Januari 2026.

Program Director MilkLife Soccer Challenge Teddy Tjahjono berharap keberhasilan seri pertama dapat berlanjut pada seri-seri berikutnya.

Selain mempertahankan tingginya animo peserta, para atlet yang telah memiliki kualitas teknik dasar di atas rata-rata diharapkan dapat terus mengembangkan kemampuannya.

Jadwal penyelenggaraan seri kedua akan disesuaikan dengan kalender akademik agar tidak mengganggu aktivitas para siswi di sekolah.

"Kami melakukan penyesuaian jadwal penyelenggaraan MLSC 2025/26 agar berjalan beriringan dengan kalender akademik dan masa libur Lebaran."

Seri Jakarta menjadi penutup MLSC 2025/26 putaran pertama di Kingkong Soccer Arena, Minggu (23/11)

