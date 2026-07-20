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Euforia Piala Dunia Selesai, Kini Dukung Timnas di ASEAN Championship 2026

Euforia Piala Dunia Selesai, Kini Dukung Timnas di ASEAN Championship 2026
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Skuad Timnas Indonesia saat menjalani pemusatan latihan menjelang ASEAN Championship 2026 di Bali United Training Center, Gianyar. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Setelah euforia Piala Dunia 2026 berakhir akan dilanjutkan dengan perjuangan Timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026.

Skuad asuhan John Herdman itu tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste.

Rencananya Rizky Ridho dan kolega akan memulai perjuangan pada Senin (27/7) melawan Kamboja di Stadion Pakansari, Bogor.

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Setelah itu Timnas Indonesia akan bertandang ke Chonburi Stadium, Jumat (31/7) untuk menghadapi Timor Leste.

Laga kandang skuad Garuda berikutnya akan digelar Senin (3/8) di Stadion Pakansari, Bogor melawan Vietnam.

Adapun perjuangan pemilik enam runner up Piala AFF tersebut di babak fase grup akan berakhir di Stadium Jalan Besar, Kallang, Jumat (7/8) saat melawan Singapura.

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Menarik ditunggu perjuangan Timnas Indonesia pada ajang ASEAN Championship 2026.

Sejauh ini Timnas Indonesia masih mempersiapkan diri dengan matang di Bali untuk menghadapi ajang akbar sepak bola Asia Tenggara itu.

Setelah euforia Piala Dunia 2026 penggemar sepak bola Tanah Air akan disajikan perjuangan Timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026.

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