Euforia, Tembang Kelas Pekerja dari The Regards
jpnn.com, TANGERANG - Band ska/rocksteady dari Tangerang, The Regards baru saja merilis single yang berjudul Euforia.
Lagu tersebut diluncurkan pada 1 Mei 2026 sebagai bentuk perayaan The Regards di Hari Buruh.
Euforia juga makin istimewa, karena untuk pertama kalinya The Regards menulis lirik menggunakan bahasa Indonesia.
Langkah tersebut bertujuan mempertegas dan mempermudah makna dari lagu baru milik band beranggotakan Anjar Tri Harjanto (vokal), Bagus Adi (gitar), Odongpejj (bas), Gerry L. Fauzi (gitar), Husnay (keyboard) dan Gilang Fresandy (drum) itu.
Adapun Euforia menceritakan tentang hidup sebagai kelas pekerja yang terus digerus oleh sistem kapitalis yang mencekik.
Aransemen musik dibuat dengan lebih eksploratif, berbeda dari dua rilisan The Regards sebelumnya.
Pada single Euforia, The Regards menggabungkan ornamen yang lebih luas seperti gypsy ska dan ballad.
Euforia diharapkan bisa menjadi sebuah anthem/penghibur pendengar dan memicu produktivitas untuk makin aktif dalam bermusik.
Band ska/rocksteady dari Tangerang, The Regards baru saja merilis single yang berjudul Euforia. Lagu tersebut diluncurkan pada 1 Mei 2026 sebagai bentuk...
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Moda Moody Gelar Tur di Indonesia, Ini Jadwalnya
- Band Ska Asal Malaysia, Moda Moody Melepas Rekam Jejak
- Kemensos Berdayakan Pemulung lewat Sentra Kreasi LKS Kumala
- Ini Pesan Mensos Risma Usai Resmikan SKA Paramita, Simak!
- Bertemu Anak Berhadapan Hukum, Tutur Semangat Bu Risma Disambut Antusias
- Komisi VIII Nilai Pendirian SKA Jadi Lompatan Besar, Langkah Mensos Dipuji