Euforia, Tembang Kelas Pekerja dari The Regards

The Regards, band ska/rocksteady dari Tangerang. Foto: Dok. The Regards

jpnn.com, TANGERANG - Band ska/rocksteady dari Tangerang, The Regards baru saja merilis single yang berjudul Euforia.

Lagu tersebut diluncurkan pada 1 Mei 2026 sebagai bentuk perayaan The Regards di Hari Buruh.

Euforia juga makin istimewa, karena untuk pertama kalinya The Regards menulis lirik menggunakan bahasa Indonesia.

Langkah tersebut bertujuan mempertegas dan mempermudah makna dari lagu baru milik band beranggotakan Anjar Tri Harjanto (vokal), Bagus Adi (gitar), Odongpejj (bas), Gerry L. Fauzi (gitar), Husnay (keyboard) dan Gilang Fresandy (drum) itu.

Adapun Euforia menceritakan tentang hidup sebagai kelas pekerja yang terus digerus oleh sistem kapitalis yang mencekik.

Aransemen musik dibuat dengan lebih eksploratif, berbeda dari dua rilisan The Regards sebelumnya.

Pada single Euforia, The Regards menggabungkan ornamen yang lebih luas seperti gypsy ska dan ballad.

Euforia diharapkan bisa menjadi sebuah anthem/penghibur pendengar dan memicu produktivitas untuk makin aktif dalam bermusik.

