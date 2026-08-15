Evakuasi Korban Gempa Flores, SAR Maumere Temukan 1 Korban Jiwa dan 2 Luka-Luka

jpnn.com, JAKARTA - Gempa bumi magnitudo 7,7 yang berpusat di Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, memakan korban jiwa.

Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Maumere melaporkan satu orang meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan bangunan, Sabtu (15/8) pagi.

“Tadi kami sudah evakuasi satu orang meninggal dunia, akibat tertimpa reruntuhan gedung,” kata Kepala SAR Maumere Faturahman saat dihubungi dari Kupang, Sabtu pagi.

Korban yang belum diketahui identitasnya tersebut, kata dia, ditemukan di ruang tunggu Dermaga Lorens Say Maumere yang mengalami kerusakaan akibat gempa.

“Untuk di ruang tunggu itu sudah nihil,” ujar dia.

Sementara itu dua korban yang ditemukan dalam keadaan luka luka, tambah dia, kini sudah dirawat intensif di RS terdekat untuk penanganan lebih lanjut.

Sebelumnya diberitakan Badan Meteorologi Kilimatologi dan Geofisika (BMKG ) mengeluarkan status potensi tsunami dua di sejumlah wilayah pesisir di NTT pascagempa dengan magnitudo 7,7 menguncang Desa Mbay, Kabupaten Nagekeo, Sabtu, pukul 05.58 WITA waktu setempat.

Kepala Stasiun Geofisika Kupang Arief Tyastama di Kupang, Sabtu pagi, mengatakan pusat gempa terjadi pada koordinat 8,41 derajat lintang selatan dan 121,39 derajat bujur Timur.