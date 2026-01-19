Evakuasi Korban Pesawat ATR, Tim SAR Akan Coba Mendarat di Puncak Bukit Bulusaraung
jpnn.com - Basarnas menyiapkan dua opsi evakuasi dalam operasi SAR lanjutan pencarian korban pesawat ATR 42-500 yang ditemukan di Bukit Bulusaraung, Kabupaten Maros-Pangkep, Sulawesi Selatan.
Direncanakan tim tersebut bakal bergerak pada Senin (19/1/2026) dengan mempertimbangkan kondisi cuaca di lapangan.
Kepala Basarnas Mohammad Syafii dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu malam (18/1/2026), mengatakan bahwa evakuasi direncanakan menggunakan jalur udara maupun darat, tergantung pada situasi operasional di lokasi kejadian.
Dia menyebut opsi penyelamatan Senin, 19 Januari 2026 adalah evakuasi dengan jalur udara.
"Helikopter Caracal akan mencoba mendarat di puncak untuk melakukan evakuasi menggunakan metode hoist," ujarnya.
"Apabila kondisi tidak memungkinkan dengan jalur udara, maka evakuasi akan dilakukan melalui jalur darat oleh tim SAR gabungan," lanjut Syafii.
Selain evakuasi korban, Basarnas juga merencanakan pengangkatan sejumlah bagian pesawat guna mendukung proses investigasi kecelakaan udara.
Basarnas menyiapkan dua opsi penyelamatan korban pesawat ATR 42-500. Salah satunya, TIM SAR akan mencoba mendarat di puncak Bukit Bulusaraung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Seribuan Personel Dikerahkan Mencari Korban Pesawat ATR Jatuh
- Begini Kronologi Penemuan Pesawat ATR 42-500
- Tim SAR Evakuasi Jasad ABK yang Jatuh dari Kapal di Batam
- Anak-Anak Korban Bencana di Aceh Happy Dapat Perlengkapan Sekolah dari TNI
- Tim DVI Polri Ambil Sampel Keluarga Pramugari Korban Pesawat Jatuh
- Soal Penyebab Kecelakaan Pesawat ATR, Menko AHY Bilang Begini