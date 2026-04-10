Evaluasi Angkutan Lebaran 2026, Menhub Dudy Soroti kepadatan di Rest Area dan Gilimanuk
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mencatat sejumlah isu yang dihadapi selama pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026.
Menhub Dudy menyebut sejumlah catatan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk pelaksanaan Angkutan Lebaran di tahun-tahun mendatang.
"Moda transportasi umum, baik itu darat, kereta api, laut dan udara secara umum berlangsung dengan baik, ada kenaikan dari jumlah angkutan umum yang digunakan oleh masyarakat. Relatif tidak terdapat hal-hal yang menonjol dalam pelaksanaan arus mudik maupun balik," kata Menhub Dudy dalam Media Briefing bersama Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub) di Jakarta, Kamis (9/4).
Menhub Dudy menyoroti adanya titik-titik kepadatan yang terjadi pada saat puncak arus mudik maupun arus balik lebaran 2026.
Misalnya, kepadatan di rest area km 57 tol Jakarta-Cikampek pada saat puncak arus mudik, kepadatan di pelabuhan Gilimanuk serta akses menuju tol Sumatra.
Menhub menyebut sejumlah evaluasi telah dilakukan bersama dengan kementerian/lembaga maupun stakeholder terkait.
"Kami sudah sampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Jasamarga untuk mengevaluasi rest area km 57 maupun rest area lainnya, dan dilakukan mitigasi sehingga tidak terjadi hal serupa ke depannya," imbuh Menhub Dudy.
Menhub Dudy menyampaikan sejumlah catatan dan evaluasi terkait pelaksanaan Angkutan Lebaran 2026 yang dinilai berlangsung baik
