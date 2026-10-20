Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan, Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Besok Sore

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Rabu (21/10) sekitar pukul 15.00 WIB untuk mengevaluasi dua tahun kinerja pemerintahan.

Kepastian mengenai agenda penting tersebut dibenarkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto saat ditemui wartawan di kompleks Istana Kepresidenan RI pada Selasa (20/10) malam.

"Besok Sidang Kabinet Paripurna. Jam 3 (sore)," kata Airlangga. Senada dengan Airlangga, Brian Yuliarto juga menegaskan waktu pelaksanaan rapat besar evaluasi tersebut, "Besok sidang paripurna. Jam 3-an."

Pantauan di lokasi sejak Selasa siang hingga malam menunjukkan persiapan teknis terus dikebut. Jajaran meja dan kursi untuk para menteri kabinet serta pimpinan lembaga negara telah ditata rapi di area terbuka halaman Istana.

Panitia juga telah memasang layar monitor berukuran besar di beberapa titik strategis serta podium utama di atas panggung sebagai persiapan matang menyambut jalannya sidang pleno besok.

Sidang Kabinet Paripurna yang digelar esok hari juga bertepatan dengan kinerja dua tahun Kabinet Merah Putih, yang resmi terbentuk pada 21 Oktober 2024.

Untuk pertama kalinya, Sidang Kabinet Merah Putih digelar di halaman tengah Istana, mengingat pada sidang-sidang kabinet sebelumnya, acara itu digelar di Kantor Presiden dan Istana Negara.(antara/jpnn)