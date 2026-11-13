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Evaluasi Inovasi Kalbar, BSKDN Tekankan Kualitas dan Keberlanjutan Program

Evaluasi Inovasi Kalbar, BSKDN Tekankan Kualitas dan Keberlanjutan Program
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Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Raden Gani Muhamad. Foto: dok Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - BSKDN Kemendagri mendorong penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan kematangan inovasi melalui Gelora Inovasi Kalbar 2026.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Raden Gani Muhamad mengungkapkan pentingnya peningkatan kualitas dan keberlanjutan inovasi daerah dalam mendorong perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, keberhasilan inovasi tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya program yang dihasilkan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah memastikan manfaat inovasi dapat dirasakan masyarakat.

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Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Gelora (Gelar Orientasi dan Apresiasi) Inovasi Kalbar 2026 yang berlangsung di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (11/11).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) tersebut menjadi wadah penguatan kapasitas sekaligus evaluasi perkembangan inovasi pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan capaian Indeks Inovasi Daerah (IID).

Gani mengungkapkan perkembangan inovasi daerah secara nasional menunjukkan tren positif. 

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Pada 2026, jumlah inovasi yang dilaporkan pemerintah daerah mencapai 48.246 inovasi, meningkat 31,31 persen dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 36.742 inovasi. Sementara itu, partisipasi pelaporan mencapai 541 pemerintah daerah.

Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang penyelenggaraan pelaporan Indeks Inovasi Daerah, baik dari aspek jumlah inovasi maupun partisipasi pemerintah daerah.

BSKDN Kemendagri mendorong penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan kematangan

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