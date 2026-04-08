Evaluasi Kinerja Triwulan I Polres Muba: Fokus Pelayanan Publik dan Ketahanan Pangan
jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Polres Musi Banyuasin memetakan strategi operasional baru setelah merampungkan evaluasi kinerja Gelar Operasional (GO) Triwulan I tahun 2026.
Sorotan utama tertuju pada efektivitas pelayanan masyarakat dan pencapaian target non-taktis seperti ketahanan pangan.
Kapolres Musi Banyuasin AKBP Ruri Prastowo menegaskan bahwa evaluasi ini bukan sekadar rutinitas administratif. Dia meminta seluruh jajaran
Polsek untuk merefleksikan kendala lapangan yang menghambat pelayanan selama periode Januari hingga Maret.
Salah satu poin krusial dalam pertemuan tersebut adalah penguatan program Commander Wish.
"Saya minta seluruh personel untuk lebih proaktif melalui pendekatan humanis," tegas Ruri, Rabu (8/4/2026).
Beberapa program yang harus diperkuat yakni: bedah rumah, khitanan gratis, dan Jumat berkah.
Polisi penolong, Polantas menyapa, Patroli dialogis, Bansos ke masjid berupa penyaluran Al-Quran dan ambal ke masjid-masjid di wilayah hukum Muba. Hingga PANGLING (Pangkas rambut keliling).
Kapolres Musi Banyuasin AKBP Ruri Prastowo melakukan evaluasi hasil kinerja Gelar Operasional Triwulan I 2026, fokus ke depan pelayanan publik.
- Polres Muba Tangkap Pemilik Sabu-Sabu, Barang Bukti di Bawah Kasur
- Perampok Bersenjata Api Beraksi di Minimarket Sekayu, Polisi Buru Pelaku
- Pastikan Arus Balik Lancar, Polres Muba Tindak Tegas Truk Sumbu Tiga yang Nekat Melintas
- Puncak Arus Balik di Jalur Lintas Muba, 200 Personel Siaga
- Begini Strategi Polres Muba dalam Mengurai Kemacetan Arus Mudik di Jalintim Km 148
- Polres Muba Amankan 202 Tersangka, Satresnarkoba Raih Peringkat 1 Se-Polda Sumsel