Evaluasi Program Prioritas Diperketat, Purbaya Pastikan Tak Ada Celah Penyelewengan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah terus melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Purbaya memastikan pelaksanaan program tersebut semakin efisien dan tepat sasaran.

Menurut Menkeu, setiap inisiatif baru memiliki tantangan tersendiri pada tahap awal pelaksanaannya.

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan serta penyempurnaan secara berkala di lapangan.

Pemerintah sendiri telah mengambil sejumlah langkah konkret, mulai dari efisiensi anggaran, memperkuat mekanisme pengawasan, hingga meningkatkan koordinasi antarinstansi.

Langkah tersebut diambil demi memastikan penggunaan anggaran negara berjalan lebih akuntabel.

Menkeu menegaskan pemerintah sangat terbuka terhadap evaluasi dan tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan program-program strategis tersebut.

"Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat," kata Purbaya dikutip dari keterangan tertulis, Senin (6/7).