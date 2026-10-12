Evaluasi Sekolah Rakyat, Gus Ipul: Tata Kelola Diperbaiki dan Perkuat SDM

jpnn.com, JAKARTA - Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan Kementerian Sosial (Kemensos) terus berupaya memperbaiki tata kelola dan pengawasan Sekolah Rakyat, sekaligus memperkuat SDM yang terlibat.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul saat melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 DKI Jakarta, pada Minggu (11/10) malam.

“Dapat saya sampaikan bahwa proses pembelajaran telah berjalan dengan baik, meskipun masih banyak kekurangan-kekurangan, dan kami juga harus terus memperbaiki tata kelola, pengawasan, sekaligus mencukupi kekurangan tenaga pendidik seperti guru, wali asrama, dan wali asuh,” kata Gus Ipul.

Dia juga sempat makan malam bersama siswa SRT 4 Jakarta. Suasana semakin hangat saat beberapa siswa berani tampil ke depan untuk menyumbangkan lagu.

Dengan penuh keakraban Gus Ipul duduk lesehan bersama ratusan siswa lain dan menikmati lagu yang dinyanyikan.

Salah satunya, Jessie siswi kelas 10 membawakan lagu Aku yang Dulu Bukanlah yang Sekarang.

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Ada juga Libo, siswa asal Papua yang kini di Sekolah Rakyat Bekasi.

Dia tampil percaya diri membawakan lagu Perahu Retak dari Franky Sahilatua, dan langsung disambut tepuk tangan seluruh siswa di ruang makan.