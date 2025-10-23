Evaluasi Setahun Kabinet, Ekonom Soroti Kurangnya Orkestrasi Program Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom senior yang juga Direktur Program dan Kebijakan Prasasti, Piter Abdullah memberikan dua catatan penting untuk Kabinet Merah Putih terkait pelaksanaan program pemerintahan.

Catatan ini disampaikan dalam perilisan kajian setahun pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai evaluasi terhadap kinerja pemerintah.

Piter Abdullah menyoroti kurangnya orkestrasi dalam pelaksanaan program-program yang dicanangkan pemerintahan Prabowo.

Menurut Piter, masing-masing program berjalan masing-masing, tanpa koordinasi memadai.

"Saya selama setahun terakhir, kurang melihat ada orkestrasi di dalam pelaksanaan program Prabowo. Masing-masing program seperti jalan sendiri. Tidak ada orkestrasi, yang sebenarnya ini sangat diperlukan," ujar Piter Abdullah kepada wartawan, Rabu.

Piter menekankan orkestrasi sangat penting untuk menciptakan harmoni dan sinergi antar program.

Dengan begitu, perubahan yang dihasilkan dapat terasa lebih signifikan dan memberikan dampak yang berlipat ganda.

"Orkestrasi itulah yang akan membentuk harmoni, yang akan membuat perubahan itu menjadi terasa indah. Harmoni itu yang akan jadi sinergi, sehingga hasilnya akan menjadi berlipat ganda. Ini menurut saya, catatan saya kurang nampak dalam setahun program pelaksanaan Prabowo," katanya.