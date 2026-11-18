jpnn.com - Kebijakan tegas diambil panitia pelaksana (Panpel) Persebaya Surabaya menjelang pertandingan kandang melawan Java United pada pekan ke-10 Super League, Sabtu (21/11/2026). Tribune utara stadion dipastikan ditutup dan tidak boleh ditempati penonton.

Keputusan bukan tanpa alasan. Panpel Persebaya melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pertandingan kandang, khususnya terkait kenyamanan dan keamanan di area tribun tersebut.

Ketua Panpel Persebaya Ram Surahman mengungkapkan bahwa tribune utara menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian khusus. Sejumlah kejadian di area tersebut dinilai mulai mengganggu ketertiban selama pertandingan berlangsung.

Ram juga mengingatkan bahwa Persebaya pernah menerima sanksi denda dalam jumlah besar pada musim sebelumnya. Dia khawatir situasi serupa kembali terulang jika tidak segera dilakukan langkah antisipasi.

"Musim lalu, kalau masih ingat, kami kena denda cukup besar. Dan, musim ini tanda-tanda ke arah sana mulai terlihat. Karena itu, kami ambil keputusan tersebut. Sambil nanti bisa ditemukan formula baru," ungkap Ram.

Dia menjelaskan penutupan tribune utara merupakan hasil evaluasi internal demi menjaga kelancaran pertandingan kandang.

"Kami mohon maaf terpaksa mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi internal terkait penyelenggaraan pertandingan home," terang Ram.

Kebijakan ini turut berdampak kepada pemegang tiket terusan tribune utara. Panpel mencatat ada enam orang yang terdampak langsung oleh keputusan tersebut.