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Evaluasi Volkswagen Group: Merah Ducati Kini Dibayangi Tanda Tanya

Evaluasi Volkswagen Group: Merah Ducati Kini Dibayangi Tanda Tanya
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Ilustrasi, Ducati Panigale V4 R di Indonesia. Foto: ducati

jpnn.com - Bagi pencinta kecepatan, nama Ducati adalah lambang gairah. Deru mesin khas dari Borgo Panigale dan dominasi warna merahnya di arena MotoGP selalu berhasil menyihir.

Namun di atas kertas saham Volkswagen Group, gairah itu kini kembali dihitung dingin dengan angka-angka.

Masa depan produsen motor sport legendaris asal Italia ini kembali berembun.

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Volkswagen Group dikabarkan sedang membongkar ulang jajaran portofolio bisnisnya, dan nama Ducati masuk dalam daftar yang sedang dievaluasi. 

Skenario terburuknya: Ducati bisa saja dilepas.

Kabar burung tersebut bukan sekadar isapan jempol. CEO Audi, Gernot Dollner, mengonfirmasi bahwa langkah ini adalah bagian dari pengelolaan portofolio yang disiplin dan bertanggung jawab.

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Audi sendiri merupakan induk langsung yang membawahi Ducati sejak 2012.

"Belum ada keputusan final," tegas Dollner saat diwawancarai Bloomberg.

Di atas kertas saham Volkswagen Group, gairah merah Ducati kini kembali dihitung dingin dengan angka-angka.

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