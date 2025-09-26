menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Evan Dimas Menjelaskan Alasan Masih Mau Main di Pertandingan Tarkam, Oh Ternyata

Evan Dimas Menjelaskan Alasan Masih Mau Main di Pertandingan Tarkam, Oh Ternyata

Evan Dimas Menjelaskan Alasan Masih Mau Main di Pertandingan Tarkam, Oh Ternyata
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mantan Pemain Timnas Indonesia Evan Dimas Darmono menjawab pertanyaan pewarta setelah mengikuti acara coaching clinic pelajar sekolah menengah pertama bersama Nagoya Grampus, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (26/9/2025). Foto: ANTARA/RAUF ADIPATI

jpnn.com - JAKARTA – Mantan Pemain Timnas Indonesia Evan Dimas Darmono saat ini sedang fokus melatih pemain-pemain muda di Sanggar Saraswati di Tulungagung, Jawa Timur.

Banyak warganet yang menyayangkan pilihan Evan Dimas untuk vakum dari karier sepak bola.

Pasalnya, Evan merupakan salah satu pemain yang membawa Timnas Indonesia U-19 menjuarai Piala AFF U-19 pada 2013.

Baca Juga:

Saat itu, ia dan rekan-rekan seangkatannya di timnas U-19 digadang-gadang merupakan generasi emas sepak bola Indonesia.

Merespons hal itu, Evan Dimas menilai banyaknya komentar warganet yang menyayangkan pilihannya untuk vakum dari karir sepak bola adalah hal yang wajar.

“Kalau saya wajar saja ya, banyak orang berpendapat, itu bebas. Ya saya senang aja, lihat komentar, ada komentar seperti ini, seperti itu, bagi saya motivasi, Mas ya,” kata Evan saat ditemui usai mengikuti acara coaching clinic bersama tim Jepang Nagoya Grampus di Jakarta, Jumat (26/9).

“Bagi saya motivasi untuk mengoreksi perjalanan saya, mungkin ke depannya bisa lebih baik lagi.”

“Ya menurut saya generasi emas bukan tentang saya bermain bola saja, generasi emas adalah ketika kita bisa bermanfaat buat orang lain. Menurut saya itu juga generasi emas,” lanjut dia.

Mantan Pemain Timnas Indonesia Evan Dimas mengakui beberapa kali mengikuti pertandingan-pertandingan antarkampung atau tarkam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI