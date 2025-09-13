menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Evan Dunfee Raih Emas Pertama Kejuaraan Dunia Atletik 2025 Secara Dramatis

Evan Dunfee Raih Emas Pertama Kejuaraan Dunia Atletik 2025 Secara Dramatis

Evan Dunfee Raih Emas Pertama Kejuaraan Dunia Atletik 2025 Secara Dramatis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Detik-detik Evan Dunfee menyentuh garis finis jalan cepat 35 km Kejuaraan Dunia Atletik 2025. Foto: worldathletic

jpnn.com - TOKYO - Kanada membuka rekening emas di World Athletics Championships 2025 atau Kejuaraan Dunia Atletik 2025 di National Stadium, Tokyo.

Yes. Kejuaraan Dunia Atletik edisi ke-20 itu sudah dimulai. Sabtu (13/9) ini hari pertama, hingga penutupan pada 21 September.

Kanada meraih emas pertama di Tokyo 2025 melalui atlet jalan cepat 35 km Evan Dunfee.

Baca Juga:

"Evan Dunfee dari Kanada menjadi atlet pertama yang melewati garis finis di Stadion Nasional Jepang, memenangi lomba jalan cepat 35 km putra dengan catatan waktu 2:28:22," ulasan World Athletics.

Meskipun mengalami kejadian dramatis, yakni kram di tahap akhir, Dunfee bisa bertahan hingga finis. 

Dunfee unggul dengan selisih setengah menit dari Caio Bonfim dari Brasil yang meraih perak.

Baca Juga:

"Hayato Katsuki dari Jepang membuka kampanye medali tuan rumah dengan meriah, mencatatkan waktu 2:29:16 untuk perunggu."

Tak lama berselang, dari nomor jalan cepat 35 km putri, Maria Perez dari Spanyol meraih emas, mempertahankan gelar juara yang diraihnya di Kejuaraan Dunia Atletik 2023 di Budapest.

World Athletics Championships 2025 atau Kejuaraan Dunia Atletik 2025 di Tokyo, 13-21 September.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI