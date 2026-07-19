Event Lari di Jateng Menjamur, Kesadaran Hidup Sehat Warga Tumbuh Subur
jpnn.com, SUKOHARJO - Gelaran lomba lari di Jawa Tengah kian menjamur. Hampir setiap pekan, berbagai daerah menggelar ajang fun run, road race, hingga trail run yang selalu dipadati peserta.
Fenomena ini menjadi penanda tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat, sekaligus memperlihatkan bagaimana olahraga mulai bertransformasi menjadi gaya hidup baru.
Fenomena tersebut kembali terlihat pada Sukoharjo Spektakuler Run 2026 yang digelar di Sentra Niaga The Park Mall Solobaru, Kabupaten Sukoharjo, Minggu, 19 Juli 2026.
Sebanyak 2.000 pelari memadati lintasan kategori 5 kilometer dan 10 kilometer. Antusiasme bahkan melebihi target hingga panitia terpaksa menutup pendaftaran lebih awal.
Sukoharjo bukan satu-satunya daerah yang menikmati euforia olahraga lari.
Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai event serupa bermunculan di Jawa Tengah, mulai dari Rupiah Borobudur Playon di Magelang, Dieng Caldera Race di Wonosobo, Kebumen Geopark Trail Run, hingga kini Sukoharjo Spektakuler Run.
Masing-masing menawarkan karakter lintasan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong masyarakat semakin aktif berolahraga sekaligus mengenalkan potensi daerah.
Di antara ribuan pelari yang memadati rute Sukoharjo Spektakuler Run, terselip wajah belia Lingga Aditya (14).
Gubernur Ahmad Luthfi pada ajang Sukoharjo Spektakuler Run 2026 yang digelar di Sentra Niaga The Park Mall Solobaru, Kabupaten Sukoharjo, Minggu, 19 Juli 2026.
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