Event MotoGP Mandalika Dongkrak Penjualan Nelayan NTB 10 Kali Lipat

jpnn.com, LOMBOK - Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 memberikan dampak langsung bagi nelayan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Permintaan hasil laut dari hotel-hotel di kawasan Senggigi dan Lombok Tengah meningkat tajam. Lobster yang sebelumnya dikirim ke Jakarta kini terserap oleh kebutuhan industri perhotelan di Lombok.

Ketua Umum Serikat Nelayan Independen NTB, Hasan Saipul Rizal, mengungkapkan bahwa peningkatan permintaan tersebut sudah dirasakan nelayan sejak sepekan menjelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika pada 9–11 Oktober 2026.

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“Sebelum MotoGP, lobster-lobster kami kirim ke Jakarta. Sejak seminggu lalu kami tidak ada yang mengirim ke Jakarta karena semuanya dikirim ke hotel-hotel di kawasan Senggigi dan Lombok Tengah,” kata Hasan saat diwawancarai, Sabtu, 10 Oktober 2026.

Tidak hanya lobster, permintaan terhadap berbagai komoditas perikanan lainnya juga meningkat.

Ikan, cumi-cumi, hingga kerang kini semakin banyak dibutuhkan untuk memenuhi konsumsi tamu hotel selama rangkaian MotoGP berlangsung.

Hasan menyebut peningkatan permintaan tersebut bahkan mencapai berkali-kali lipat dibandingkan kondisi biasanya. Jika sebelumnya satu hotel rata-rata memesan sekitar 50 kilogram ikan, kini permintaan dapat mencapai 500 hingga 600 kilogram per hotel setiap hari.

“Ikan-ikan serta cumi bahkan kerang juga terus diminta untuk kami suplai. Per hotel dulu biasanya hanya meminta sekitar 50 kg ikan, sekarang per order kami bisa kirim 5–6 kuintal per hari. Itu per hotel per hari. Ini terasa banget sejak seminggu sebelum MotoGP,” ungkapnya.