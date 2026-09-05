Everton vs Manchester United, Benjamin Sesko Berpeluang Main Sejak Menit Pertama
jpnn.com - JAKARTA - Laga Everton vs Manchester United pada pekan ketiga Liga Inggris akan berlangsung di Stadion Hill Dickinson, Liverpool, Minggu (6/9).
Pelatih MU Michael Carrick Carrick masih mencari formula terbaik menghadapi Everton dan akan menurunkan penyerang Benjamin Sesko sejak menit pertama jika diperlukan.
Benjamin Sesko menjadi sosok sentral bagi MU pada musim lalu saat mengalahkan Everton di Hill Dickinson dengan mencetak gol semata wayang.
"Dia telah menunjukkan kemajuan pesat musim lalu, dan dia masih muda serta terus beradaptasi, belajar, dan berkembang di sini," kata Carrick dikutip dari laman resmi klub, Sabtu (5/9).
Carrick menjelaskan kondisi Sesko terus menunjukkan kebugaran yang bagus setelah pada masa pramusim absen bersama MU karena harus menjalani pemulihan.
Pelatih berkebangsaan Inggris ini ingin memprioritaskan kebugaran Sesko mencapai 100 persen. Oleh karena itu, Carrick perlu mempertimbangkan semua hal dengan baik.
Menurut Carrick, pemain berkebangsaan Slovenia masih memiliki banyak potensi dan kesabaran menjadi kunci agar kemampuan terbaiknya dapat kembali hadir.
"Saya sangat senang dengan kondisinya saat kembali. Jadi, saya tak sabar untuk melihatnya lebih sering beraksi di lapangan," ujar Carrick.
Everton vs MU di Liga Inggris, Michael Carrick menyebut Benjamin Sesko berpeluang main sejak menit pertama.
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