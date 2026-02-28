Evi Afiatin Sebut Seluruh CFO Harus Menjadi ‘Enterprise Value Architect’

jpnn.com, JAKARTA - Evi Afiatin mengatakan peran Chief Financial Officer (CFO) menjadi krusial di tengah dunia yang berubah makin cepat, dipicu oleh ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok global, hingga percepatan teknologi digital.

Di sisi lain, dinamika regulasi dan pasar modal yang semakin kompleks, masa depan tidak lagi bergerak secara linear.

“Ketidakpastian menjadi keniscayaan,” ungkap Evi dikutip, Sabtu (28/2).

Menurut Evi, perusahaan tidak cukup hanya mengejar kinerja jangka pendek.

Namun, harus dipersiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan masa depan, baik itu risiko yang tidak terduga maupun peluang yang muncul tiba-tiba.

Gagasan itu, membawa Evi Afiatin menerima penghargaan Best CFO 2025 dalam forum Indonesia Best CEO & CFO 2025 yang diselenggarakan oleh SWA Media Group bersama Dunamis Organization Services.

Penghargaan diberikan atas kepemimpinannya ketika menjabat Direktur PT. Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) serta Direktur Keuangan PT Sucofindo (Persero), di mana ia mendorong penguatan fundamental perusahaan melalui disiplin finansial, integrasi manajemen risiko, digitalisasi pengambilan keputusan, serta penguatan tata kelola korporasi.

Evi Afiatin kini mengemban mandat baru sebagai Direktur Transformasi, SDM & Umum PT Surveyor Indonesia (Persero), menandai perluasan perannya dari pemimpin fungsi keuangan menjadi penggerak transformasi institusi secara menyeluruh.