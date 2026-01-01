Evocat Luncurkan Cat’s Favour, Wet Food dengan Nutrisi Berkualitas Standar Global

jpnn.com, JAKARTA - PT Evo Continental Trade (EVOCAT), bagian dari EVO Group meluncurkan produk special care wet food untuk kucing, pada ajang Indonesia International Pet Expo (IIPE) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, yang berlangsung di booth EVOCAT, Hall 7 sejak tanggal 4–6 September 2026.

Peluncuran ini dilakukan bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso, Founder EVO Group Hendry dan Co-Founder Evo Group Dimas Baskoro, sementara dari manajamen EVOCAT turut hadir Hendra Gunawan selaku President Director dan Raden Ari Priyadi selaku Director.

Cat’s Favour lahir sebagai produk unggulan yang hadir untuk melengkapi segmen pakan premium yang selama ini dikuasai oleh merek dan produsen asing.

Merek ini mengusung tag line “Loved by Cats, Trusted by Vets” dengan formula yang dikembangkan mengikuti kebutuhan nutrisi kucing pada setiap tahap usia dan kondisi kesehatan.

“IIPE 2026 ini adalah momentum yang sangat strategis bagi kami untuk menghadirkan Cat’s Favour sebagai pakan dengan nutrisi terbaik yang diproduksi dengan kualitas standar yang tinggi dari Eropa. Kami ingin hadir melengkapi pasar pada segmen pakan premium dan menegaskan bahwa pakan yang berkualitas tinggi dengan nutrisi terbaik dapat dijangkau dengan harga yang affordable, tidak harus selalu mahal dan selalu tersedia di market. Semoga dapat menjadi pilihan bagi pemilik anabul kucing yang sangat concern pada tumbuh kembang dan kesehatannya melalui penentuan nutrisi yang tepat sejak dini.” ujar President Director PT Evo Continental Trade Hendra Gunawan.

Cat’s Favour hadir dalam delapan varian, yaitu Hair & Skin, Urinary, Mother & Baby, Digestive, Hairball, Senior Care 11+, CarniCare, dan Immune System.

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Seluruh varian diformulasikan grain free, tanpa pewarna dan pengawet buatan, dengan tambahan taurin, serta memenuhi kriteria complete and balanced nutrition.

Produk tersedia dalam kemasan pouch 70 gram dan 85 gram serta kaleng 85 gram, 195 gram, dan 375 gram, dengan pilihan tekstur pate dan chunk in gravy.