Evolusi Aplikasi MyBluebird Hadirkan Pilihan Mobilitas yang Lebih Personal

jpnn.com, JAKARTA - Setiap orang punya cara bergerak yang berbeda. Ada yang perlu perjalanan yang bisa direncanakan sejak awal, ada yang membutuhkan fleksibilitas dalam

memilih layanan, dan ada juga yang mencari cara paling praktis untuk sampai ke tujuan.

Beragam kebutuhan tersebut mendorong MyBluebird terus berevolusi, dari pemesanan taksi menjadi akses digital ke berbagai pilihan mobilitas dalam satu aplikasi.

Kebutuhan terhadap pengalaman mobilitas yang lebih personal semakin tinggi. Studi menunjukkan bahwa 84% konsumen Indonesia memilih personalized offers, dengan 65% memilih menerimanya melalui aplikasi mobile.

Perubahan ini mencerminkan kuatnya kebiasaan konsumen untuk mendapatkan pengalaman digital yang relevan dengan kebutuhan masing-masing. Sejalan dengan perubahan kebiasaan tersebut, MyBluebird kini berkontribusi lebih dari 40% terhadap total pemesanan Bluebird dari seluruh kanal.

Melalui kampanye “MyBluebird, My Way”, Bluebird Group menunjukkan bagaimana aplikasi MyBluebird memberi pelanggan akses untuk menikmati layanan Bluebird Group dengan cara mereka sendiri, sesuai kebutuhan, preferensi, dan ritme keseharian.

Bluebird Group beradaptasi pada cara masyarakat bergerak selama lebih dari lima dekade. Mulai dari layanan taksi, perusahaan terus memperluas ekosistemnya ke berbagai kebutuhan mobilitas, termasuk rental hingga delivery.

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Hal tersebut berjalan beriringan dengan transformasi digital. Pada 2011, Bluebird Group memperkenalkan Taxi Mobile Reservation, yang menjadi pionir dalam teknologi reservasi taksi melalui perangkat BlackBerry yang menghadirkan kemudahan pemesanan secara digital.

Evolusi itu berlanjut melalui MyBluebird, yang berkembang dari kanal pemesanan menjadi akses digital yang makin dekat dengan cara dan kebutuhan perjalanan pelanggan.