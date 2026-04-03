Evolusi Cuatrodia Creative Circle: Perluas Peran sebagai Ekosistem Kreatif Terintegrasi
jpnn.com, JAKARTA - Setelah lebih dari satu dekade berkarya di industri kreatif, Cuatrodia resmi membuka babak baru.
Studio desain dan animasi berbasis Jakarta itu mengumumkan transformasi identitasnya menjadi Cuatrodia Creative Circle pada April 2026.
Perubahan ini bukan sekadar rebranding. Di balik nama baru tersebut, tersimpan visi yang lebih luas: menghadirkan “Ideas That Move” melalui kolaborasi lintas disiplin yang terstruktur.
Selama 13 tahun terakhir, Cuatrodia dikenal lewat kekuatan craftsmanship yang konsisten, membangun reputasi sebagai salah satu craft house terbaik di kancah nasional.
Jejak prestasinya pun tak sedikit. Mulai dari penghargaan Silver untuk kategori animasi hingga Bronze untuk penyutradaraan film, hingga pengakuan di ajang Citra Pariwara dan MarCom Awards untuk desain dan kemasan.
Semua itu menjadi fondasi kuat bagi transformasi yang kini Cuatrodia jalankan.
CEO dan Founder Cuatrodia, Nuansa Agi, menyebut perubahan ini sebagai respons atas dinamika industri yang makin kompleks. Pendekatan lama yang terpisah-pisah tak lagi relevan.
“Kami ingin menghadirkan ekosistem yang menghubungkan kekuatan craftsmanship dengan strategi yang terukur,” ujar Nuansa dalam keterangannya, Jumat (3/3).
- Jamin Harga BBM Bersubsidi Tak Naik, Menkeu: Masyarakat Enggak Usah Takut
- Simak Kabar Baik soal BBM Subsidi dari Menkeu Purbaya, Alhamdulillah
- APBN Tetap Kuat, Kinerja Bea Cukai Menopang Perlindungan dan Penerimaan Negara
- Pertamina Tanggung Selisih Kenaikan Harga BBM, Christiany Eugenia Paruntu DPR Tekankan Pengawasan Tetap Diperlukan
- Indonesia Terancam 'Tak Terlihat' di Dunia, Peneliti UHAMKA Soroti Risiko Baru di Perang Iran
- Armada Logistik Laut Pertamina Patra Niaga Jangkau Wilayah Kepulauan dan 3T