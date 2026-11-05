EVOS Disingkirkan Bigetron Esports dari MPL ID Season 18 Secara Dramatis

jpnn.com, SURABAYA - Bigetron Esports (BTR) menyingkirkan EVOS dari babak playoff Mobile Legends: Bang Bang Professional League Indonesia (MPL ID) Season 18 setelah meraih kemenangan dramatis dengan skor 3-2 pada hari pertama di Surabaya, Rabu.

Pemain BTR Marcel Juan "Moreno" Sinulingga mengatakan timnya tetap menjaga fokus dan tidak menyerah meskipun sempat tertinggal 1-2 dari EVOS, hingga berhasil membalikkan keadaan

"Mindset kami lebih step by step aja, seperti tadi kami ketinggalan di gim ketiga jadi 1-2, tapi selama best of lima itu belum benar-benar berakhir menurut kita ya belum berakhir, tetap harus main dan harus menang," ujar Moreno seusai pertandingan seperti disiarkan kanal MPL ID.

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BTR mengawali pertandingan dengan mengamankan kemenangan pada gim pertama. Namun, EVOS berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada gim kedua melalui penampilan impresif Erlan yang menggunakan Lesley.

Memasuki gim ketiga, EVOS semakin percaya diri dan mengambil alih keunggulan. Albert "Alberttt" Iskandar tampil agresif untuk membawa Macan Putih memenangi gim tersebut sekaligus menempatkan mereka pada posisi match point dengan keunggulan 2-1.

Dalam situasi tertekan, BTR mampu bangkit pada gim keempat. Moreno tampil menonjol dengan menggunakan Selena yang sulit diprediksi sehingga membantu Robot Merah mengamankan kemenangan dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

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Pertandingan pun berlanjut ke gim kelima sebagai penentuan. BTR berhasil menemukan kembali pola permainan terbaik mereka dan melewati perlawanan sengit EVOS untuk memastikan kemenangan dengan skor akhir 3-2.

Moreno terpilih sebagai Player of the Match berkat kontribusinya dalam membawa BTR membalikkan keadaan. Penampilan impresifnya, terutama pada dua gim terakhir, menjadi salah satu faktor penting keberhasilan Robot Merah mengamankan kemenangan.