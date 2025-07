EWINDO Raih 3 Penghargaan di Ajang SPEx2 2025

jpnn.com, JAKARTA - Produsen benih sayuran hibrida Cap Panah Merah PT East West Seed Indonesia (EWINDO) meraih tiga penghargaan sekaligus dalam ajang SPEx2®? (Strategy into Performance Execution Excellence) Award 2025.

Tiga penghargaan tersebut yakni The Best Execution Winner in Agriculture Industry, The Best Chief Strategy Execution Officer across All Industries yang diberikan kepada Managing Director EWINDO, Glenn Pardede, dan Special Recognition: Excellence in Product Innovation for Social Impact.

Pencapaian ini menjadi bukti atas komitmen EWINDO dalam mentransformasikan strategi menjadi eksekusi nyata, mendorong inovasi yang berdampak luas, serta menghadirkan kepemimpinan yang transformatif dan berorientasi masa depan.

Salah satu sorotan utama dari ajang SPEx2®? tahun ini adalah penghargaan Excellence in Product Innovation for Social Impact, yang secara khusus diberikan kepada perusahaan atas keberhasilannya mengembangkan produk yang memiliki dampak sosial luas.

EWINDO sebagai perusahaan benih hortikultura unggul diakui tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, namun juga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan petani kecil dan ketahanan pangan nasional.

Inovasi yang dikembangkan perusahaan fokus pada pengembangan benih varietas sayuran yang menghasilkan kualitas dan kuantitas yang tinggi, tangguh terhadap perubahan iklim dan tahan penyakit, memiliki masa panen yang lebih singkat dan sesuai preferensi pasar.

"Kami sangat bersyukur atas penghargaan ini. Strategi kami selalu berakar pada salah satu nilai utama kami—menjadi sahabat terbaik bagi petani Indonesia. Setiap langkah yang kami ambil didorong oleh kebutuhan mereka, dan kami terus berinovasi untuk menghadirkan produk-produk unggulan yang memberikan perubahan nyata dalam kehidupan mereka," ujar Glenn Pardede.

Pengakuan tertinggi juga diberikan kepada Glenn Pardede sebagai The Best Chief Strategy Execution Officer across All Industries.