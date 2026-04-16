Excellent Job! PT PP Usung Smart Hospital, RSJPD Harapan Kita – Tokushukai Capai Topping Off

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan konstruksi dan investasi nasional PT PP (Persero) Tbk. melalui kerja sama dengan berbagai mitra operasinya berhasil mencapai milestone penting dalam pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPD) Harapan Kita – Tokushukai Building di Jakarta Barat.

Tonggak pencapaian penting dalam pembangunan gedung baru pusat kardiovaskular bertaraf internasional yang didanai hibah dari Tokushukai Medical Group Jepang itu ialah topping off ceremony (perayaan penutupan atap proyek konstruksi) pada Rabu (15/4/2026).

Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Chairman Tokushukai Medical Corporation Shinichi Higashiue, Direktur Utama RSJPD Harapan Kita Iwan Dakota, dan jajaran direksi PT PP.

Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya menyatakan bahwa proyek tersebut merupakan bagian penting dari upaya peningkatan layanan kesehatan jantung nasional melalui kolaborasi internasional. Menurut dia, nantinya fasilitas di RSJPD Harapan Kita tidak akan kalah dibandingkan rumah sakit di mancanegara.

“Nanti, teman-teman para dokter Tokushukai juga akan datang di sini, dokter-dokter ahlinya, dan mereka punya ahli dunia yang akan datang untuk praktik di sini. Jadi, enggak usah orang-orang itu ke luar negeri lagi," katanya.

Pembangunan RSJPD Harapan Kita – Tokushukai Building merupakan proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp 882,51 miliar.

Topping off ceremony tersebut menunjukkan progres positif dengan capaian realisasi sebesar 73,2 persen yang tidak hanya menjadi simbol penyelesaian struktur bangunan, tetapi juga mencerminkan harapan besar bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan nasional ke depan.

Pencapaian itu juga mencerminkan kinerja proyek yang terjaga dengan baik dari sisi kualitas, waktu, dan pengendalian pelaksanaan.