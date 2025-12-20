Executive Development Jadi Program Unggulan PPM Manajemen

jpnn.com, JAKARTA - Akselerasi teknologi, kompleksitas pengambilan keputusan di dunia bisnis makin berkembang.

Di sisi lain, perubahan perilaku pelanggan, menuntut para profesional, bahkan pemimpin untuk terus melakukan upskilling.

Head of Executive Development Program PPM Manajemen Desti Delia mengatakan di tengah tantangan tersebut, organisasi tidak lagi cukup mengandalkan pengalaman semata.

Namun, membutuhkan pemimpin dan talenta yang dibekali wawasan strategis.



“Executive Development Program (EDP) 2026 hadir untuk membekali peserta dengan perspektif strategis, ketajaman analisis, serta keterampilan manajerial yang relevan dengan kebutuhan organisasi saat ini dan ke depan. Oleh karena itu, kami secara konsisten mengembangkan program baru yang kontekstual dan aplikatif,” ujar Desti dikutip, Sabtu (20/12).



Lebih lanjut, Desti menjelaskan bahwa di tahun 2026 terdapat sejumlah produk baru yaitu meliputi topik Audit Investigation Skill Series, Data Analytic, Customer Experience dan Project Contract Management yang akan tersedia menjadi pilihan produk unggulan 2026.



Program-program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan praktis organisasi, mulai dari penguatan peran talenta yang profesional pendukung pimpinan, pengelolaan kontrak proyek yang efektif, analisis keuangan dan data yang akurat, hingga pengembangan strategi berbasis pengalaman dan loyalitas pelanggan.



EDP PPM Manajemen terus menghadirkan pembelajaran yang relevan dan aplikatif bagi para profesional lintas industri. Selain itu pembaharuan materi dan metode pembelajaran terkini terus dilakukan agar dapat memberikan pengalaman belajar yang berdampak pada peningkatan kompetensi dalam rangka memberikan kontribusi positif pada organisasi.



"Dengan peluncuran berbagai program baru di tahun 2026, PPM Manajemen semakin menegaskan perannya sebagai mitra strategis pengembangan kepemimpinan dan kapabilitas manajerial bagi organisasi di Indonesia," ujar Desti.

Dia menambahkan informasi lebih lanjut mengenai Program Pengembangan Eksekutif PPM Manajemen dapat diperoleh melalui kanal resmi PPM Manajemen.(mcr10/jpnn)