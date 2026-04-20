Exhumation Lanjutkan Agresi Lewat Tur Asia 2026

Exhumation, band death metal darkness asal Yogyakarta. Foto: Dok. Exhumation/Maia Ali

jpnn.com, JAKARTA - Band death metal darkness asal Yogyakarta, Exhumation melanjutkan agresi musik kematian ke berbagai negara.

Exhumation baru saja mengumumkan akan menggelar rangkaian tur Asia bertajuk Antaka Lelana pada 5 Juni 2026 mendatang.

Tur tersebut dipersembahkan secara ekslusif oleh Brazen Axe Productions, yang kini bertindak sebagai ofisial booking agent Exhumation di Asia.

Antaka Lelana menjadi penanda babak baru dalam litani panjang perjalanan musikal Bones, Ghoul, dan tiga Ironheart lainnya.

Agenda tur datang setelah periode produktif yang makin mempertegas status Exhumation di lanskap death metal global.

Exhumation kembali melangkah ke panggung lintas negara setelah merilis split album kolaboratif bersama Funeral Chant (Amerika Serikat) bertajuk Sacred Oath: Temple of Death pada 2026, live split Morbid Death Cult bersama Masakre pada 2025, serta album penuh keempat Master’s Personae yang 2024.

Ketiga rilisan tersebut menjadi fondasi utama Exhumation dalam melakoni Antaka Lelana yang tidak sekadar menjadi rangkaian pertunjukan lintas negara, melainkan artikulasi langsung dari identitas musikal yang telah ditempa selama 18 tahun.

Mengusung esensi metal of death sebagai poros utama, Exhumation siap menghadirkan pengalaman konser death metal yang melampaui sekadar agresi.

