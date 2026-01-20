menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » EXO Comeback Lewat Album Studio Kedelapan 'Reverxe'

EXO Comeback Lewat Album Studio Kedelapan 'Reverxe'

EXO Comeback Lewat Album Studio Kedelapan 'Reverxe'
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Grup idola K-pop EXO. Foto: Instagram/weareone.exo

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola K-pop EXO akan melakukan comeback dengan merilis album studio bertajuk “Reverxe”.

Menurut laporan Yonhap, SM Entertainment menyebutkan album penuh kedelapan EXO tersebut akan dirilis pada Senin pukul 18.00 waktu setempat.

“Reverxe” menjadi album studio pertama EXO sejak perilisan “EXIST” pada Juli 2023.

Baca Juga:

Album ini memuat sembilan lagu, dengan “Crown” didapuk sebagai single utama yang menandai kembalinya grup ke industri musik setelah jeda cukup panjang.

Selain “Crown”, album ini juga berisi lagu musim dingin “I’m Home” serta “Suffocate”, yang menggambarkan rasa sakit dan emosi mendalam akibat perpisahan.

Setiap lagu menghadirkan nuansa berbeda yang memperkaya eksplorasi musikal EXO dalam album terbaru mereka.

Baca Juga:

Album Reverxe menampilkan enam anggota EXO, yakni Suho, Chanyeol, D.O., Kai, Sehun, dan Lay.

Sementara itu, Chen, Baekhyun, dan Xiumin tidak berpartisipasi dalam album ini karena masih terlibat sengketa kontrak dengan perusahaan.

EXO akan comeback dengan merilis album studio kedelapan bertajuk “Reverxe” pada Senin malam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI