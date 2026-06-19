Expedition Rayakan Perjuangan Atlet Mahasiswa di Campus League 2026

jpnn.com, JAKARTA - Expedition resmi menjadi Official Timekeeper of Campus League 2026, kompetisi olahraga mahasiswa nasional yang menjadi panggung bagi para student athlete untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka.

"Bagi Expedition, waktu bukan hanya penunjuk jam. Waktu adalah bagian dari proses, latihan yang berulang, disiplin yang dijaga, kekalahan yang menjadi pelajaran, hingga kemenangan yang akhirnya diraih," ujar Brand Manager Expedition, Laura Sebastian dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/6/2026).

Semangat itulah yang dibawa Expedition dalam mendukung Campus League 2026.

Ajang itu tidak hanya mempertemukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun karakter, daya juang, dan mental kompetitif generasi muda Indonesia.

“Kami percaya setiap atlet hebat selalu memulai perjalanan dari sebuah kesempatan," ungkapnya.

Campus League menjadi wadah penting bagi talenta muda Indonesia untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka.

Oleh karena itu, Expedition bangga dapat menjadi bagian dari perjalanan tersebut.

Campus League 2026 baru saja menuntaskan The Nationals Basketball.