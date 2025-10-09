Experience Macao Mega Sale Resmi Dibuka di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Pariwisata Pemerintah Makau (MGTO) menyelenggarakan serangkaian kegiatan mega promosi pariwisata di Indonesia dan Malaysia mulai dari tanggal 9 hingga 12 Oktober 2025 sebagai upaya berkelanjutan untuk menjangkau pasar internasional di kawasan Asia Tenggara.

Pembukaan berlangsung pada Kamis, 9 Oktober 2025 di Gandaria City Mall, Jakarta.

Acara "Experience Macao Mega Sale" ini menghadirkan beragam daya tarik destinasi serta penawaran khusus untuk paket wisata Makau sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kedatangan wisatawan dari Indonesia dan memperluas pasar internasional.

Para tamu kehormatan yang hadir pada upacara pembukaan antara lain Direktur Kantor Pariwisata Pemerintah Makau (MGTO), Ibu Maria Helena de Senna Fernandes; Wakil Direktur Biro Pengembangan Ekonomi Hengqin, Ethan Huang; Direktur Eksekutif Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Irsal Syahbudin; Presiden Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO), Pauline Suharno serta Presiden Asosiasi Inovasi Layanan Pariwisata dan Rekreasi Makau Paul Wong.

Menargetkan Pasar Wisatawan Muslim

Direktur MGTO Maria Helena de Senna Fernandes mengatakan Indonesia merupakan salah satu pasar internasional terpenting baginya karena menempati peringkat ketiga terbesar dalam jumlah kunjungan wisatawan ke Makau.

Hingga Agustus 2025, dia mencatat telah menyambut lebih dari 132.000 wisatawan asal Indonesia, yang menunjukkan peningkatan sebesar 15% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Kami berharap dapat terus menghadirkan pengalaman yang lebih berkesan bagi mereka di Makau,” ujar Maria Helena de Senna Fernandes.