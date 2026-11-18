Extra Effort DJP Kejar Target Penerimaan Negara Rp514 Triliun dalam 2 Bulan
jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyiapkan serangkaian langkah extra effort guna menggenjot sisa target penerimaan negara pada dua bulan terakhir tahun 2026.
Berdasarkan laporan APBN per 31 Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai angka sebesar Rp1.796,8 triliun.
Pencapaian tersebut merepresentasikan 76,2 persen dari total target APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun.
Kendati bertumbuh 23,2 persen dari periode tahun sebelumnya, pemerintah masih wajib menghimpun dana sekitar Rp514 triliun agar target penerimaan pajak tahun ini dapat terpenuhi.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan pihaknya akan mengandalkan sejumlah sektor ekonomi utama yang selama ini menjadi motor penggerak kontribusi pajak terbesar bagi kas negara.
Optimalisasi tersebut difokuskan pada sektor-sektor unggulan serta pemanfaatan data berbasis sistem teknologi mutakhir.
Strategi ini dirumuskan untuk mengamankan target APBN sekaligus merespons dinamika perekonomian global maupun domestik yang terus bergerak dinamis.
"Kami akan mengoptimalkan sektor-sektor kontributor utama untuk penerimaan kami dari trading, manufacturing, jasa perusahaan, serta transportasi pergudangan dan pengangkutan," ujar Bimo di kantor Kemenkeu, baru-baru ini.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyiapkan serangkaian langkah extra effort guna menggenjot sisa target penerimaan negara dalam 2 bulan.
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