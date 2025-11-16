Extraordinary November di PIK: Surga Baru Penikmat Musik
jpnn.com, JAKARTA - Pantai Indah Kapuk (PIK) kembali menjadi sorotan. Memasuki November, kawasan pesisir ini menjelma menjadi panggung raksasa yang penuh dentuman musik.
Konser besar, pertunjukan komunitas, hingga line-up internasional mengisi kalender Extraordinary November, program bulanan yang disiapkan sebagai etalase hiburan kelas dunia.
Di sepanjang garis pantai hingga sudut-sudut ruang publiknya, PIK menghadirkan ritme yang tak pernah berhenti.
“November ini, kawasan PIK menghadirkan begitu banyak event spektakuler yang skalanya telah mencapai taraf nasional, bahkan internasional. Ini bukan sekadar rangkaian acara bulanan biasa; ini adalah pameran dari apa yang PIK tawarkan sebagai destinasi wisata world-class,” ujar Fenny Maria, Head of Tourism Development Agung Sedayu Group.
Konser Besar di Tepi Pantai dan Pertunjukan Musik Tiap Pekan
Sorotan utama datang dari konser ikonik “Sunset di Pantai 2025” di Land’s End PIK2 pada 15 November. Hindia, Feast, Tulus, dan sejumlah musisi besar tampil dalam suasana pantai senja yang memanjakan mata dan telinga.
Suasana musik tidak hanya berkumpul di satu titik. Di MIMI LIVEHOUSE, komunitas lokal tampil dalam Y3LLO Performance. Di Community Park PIK, anak muda memadati NU HighSchool Festival yang menghadirkan Juicy Luicy, Vierratale, Sal Priadi, dan Nadin Amizah. Puncaknya, SPIKE PIK2 Euphoria memadukan festival musik dan pasar malam modern.
Nama-nama internasional turut meramaikan panggung indoor lewat Noya x 80 Proof—Nervo, Nicky Romero, Marnik, hingga Yellow Claw tampil di PIK sepanjang November.
Pantai Indah Kapuk (PIK) pada bulan November kembali menjadi sorotan bagi penikmat musik melalui konser ikonik 'Sunset di Pantai 2025” di Land’s End PIK2'.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Resmi Masuk Tahap Finishing, Pembangunan Masjid Al-Ikhlas PIK Capai Milestone Penting
- Hadir di PIK 2, GOA SAYA Sajikan Perpaduan Seni dan Cita Rasa Asia Modern
- Setahun Si Mian Fo di Riverwalk Island PIK: Merawat Kebajikan, Menyatukan Perbedaan
- Theory of Nothing Rilis Lagu Perdana, Tawarkan Perspektif Baru Soal Makna Pahlawan
- Pojok Literasi Kak Rara Ajak 120 Anak Belajar Bermimpi dari Buku di Pasir Putih PIK2
- Mau Merasakan Suasana Ala Bangkok? Datang Saja ke Little Siam PIK2, Ada Nuansa Thailand Autentik Banget!