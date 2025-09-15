EXXO Bleskin Hadir di Indonesia, Buka Era Baru Perawatan Kulit dan Rambut

jpnn.com, JAKARTA - GEA Aesthetic resmi memperkenalkan EXXO Bleskin di Indonesia pada Jumat (12/9/2025).

Produk berbasis exosome dari bakteri Lactobacillus ini diklaim mampu menjaga kadar asiditas serta keseimbangan microbiome kulit, sekaligus menjadi terobosan baru dalam dunia estetika modern.

Peluncuran ini juga diiringi apresiasi kepada 15 klinik kecantikan yang ditetapkan sebagai Founding Innovator Clinics.

Klinik-klinik tersebut menjadi pionir dalam menghadirkan perawatan EXXO Bleskin kepada pasien di berbagai kota di Indonesia.

EXXO Bleskin dirancang untuk memperkuat skin barrier sebagai fondasi utama kesehatan kulit.

Dengan lapisan pelindung yang terjaga, berbagai masalah seperti jerawat, bekas kemerahan (post-inflammatory erythema), pigmentasi, hingga kerutan halus dapat ditangani lebih efektif.

Produk ini juga mendukung regenerasi sel kulit baru serta mempercepat penyembuhan luka.

Tak hanya untuk kulit, inovasi ini hadir pula dalam bentuk EXXO Hair yang diperkaya dengan biotin dan panthenol.