ExxonMobil Layani Bahan Bakar Diesel Sulfur Rendah untuk Kapal Kecil

jpnn.com - JAKARTA - PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (EMLI) memperluas layanan bahan bakar laut (marine fuel) berkualitas tinggi, Mobil Diesel, di wilayah Kalimantan Timur.

Langkah ini merupakan komitmen ExxonMobil mendukung upaya ketahanan energi nasional di area Kalimantan khususnya, dan Indonesia secara umum.

Inovasi terbaru yang diluncurkan adalah perluasan akses Mobil Diesel tidak hanya untuk kapal berukuran besar, tetapi juga untuk kapal-kapal kecil dengan muatan bahan bakar di bawah 500 KL.

Layanan ini tersedia melalui fasilitas baru di Terminal Bahan Bakar Kariangau Gapura Terminal Energi.

"Mobil Diesel tersedia tidak hanya untuk pengisian bahan bakar ke dalam kapal berukuran besar tetapi juga kapal-kapal kecil dengan muatan bahan bakar di bawah 500 KL melalui fasilitas baru di terminal bahan bakar Kariangau Gapura Terminal Energi di Kalimantan Timur," ujar Senior Commercial Manager PT ExxonMobil Lubricants Indonesia Polhan Benny, Senin (8/12).

Dia mengatakan Mobil Diesel yang disediakan ExxonMobil dihasilkan melalui proses pencampuran canggih dan protokol pengujian yang ketat, menjamin kualitas produk istimewa dengan beberapa keunggulan utama.

"Berbagai keunggulannya seperti kandungan sulfur rendah dan memenuhi standar emisi yang ketat, sehingga mendukung operasional yang lebih ramah lingkungan," ungkapnya.

Selain itu, dari sisi kualitas visual jernih dan terang, hal tersebut menunjukkan kualitas produk yang prima. Juga didukung oleh terminal berstandar industri dengan kepatuhan tinggi terhadap standar keselamatan untuk memastikan operasi pemuatan yang aman dan efisien.