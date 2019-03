Eyehategog 'Ledakkan' Rumah Api Kuala Lumpur

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Band sludge metal asal Amerika Serikat (AS) Eyehategod tengah menjalani tur Asia. Beberapa kota di Asia menjadi persinggahan Eyehategod dalam tur bertitel 4 Strikes, From The Elementary to The Penitentiary Tour 2019 itu.

Salah satu kota persinggahan Eyehategod adalah Kuala Lumpur, Malaysia. Sabtu lalu (9/3), band yang diperkuat Mike Williams (vokal), Jimmy Bower (gitar), Gary Mader (bass) dan Aaron Hill (drum) itu tampil meledak-ledak dalam konser di Rumah Api, Kuala Lumpur.

Sebelum Eyehategod naik panggung, pesta di Rumah Api sudah dipanaskan oleh beberapa band pembuka. Antara lain Abrasion, Satyagraha, The Dumpies dan Speedwitches.

Dentuman musik keras mulai memenuhi area acara yang terletak di lantai 18 salah satu gedung tersebut. Baru pada pukul 22.00 waktu setempat, Eyehategod sebagai tamu yang paling ditunggu menampakkan diri.

Sebelum beraksi, para personel Eyehategod turun langsung menyetel peralatan musik mereka. Sang gitaris, Jimmy Bower menjadi yang paling lama mengatur alat lantaran amplielektroniknya mengalami masalah teknis.

"Apakah kalian sudah siap?" kata Mike Williams memberi aba-aba sebelum memulai pesta.

Eyehategod memulai penampilan dengan sejumlah lagu pembuka yang langsung membakar adrenalin. Beberapa lagu awal untuk konser itu adalah Lack of Almost Everything, Jack Ass In the Will of God dan Parish Motel Sickness.

Distorsi gahar gitar Jimmy Bower begitu terasa berpadu dengan deru drum Aaron Hill dan bass Gary Mader. Sementara teriakan Mike Williams mampu menyempurkan lagu demi lagu.