Eza Gionino dan Meiza Aulia Coritha di Ambang Perpisahan

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas, Eza Gionino dan Meiza Aulia Coritha tengah berada di ambang perpisahan.

Sebab, Meiza Aulia Coritha menggugat cerai Eza Gionino ke Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor pada Rabu (3/9).

Gugatan cerai tersebut telah dikonfirmasi oleh Humas PA Cibinong, Dadang Karim.

"Benar, sudah terdaftar gugatan cerai yang diajukan oleh Meiza Aulia Coritha terhadap Eza Gionino. Gugatan didaftarkan secara e-Court oleh kuasa hukumnya,” kata Dadang Karim dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Tidak hanya menggugat cerai Eza Gionino, Meiza juga menuntut hak asuh anak.

Sejak menikah pada 2018, dia dan Eza Gionino dikaruniai tiga buah hati.

"Berarti istri yang minta cerai, sekaligus penguasaan anak,” beber Dadang.

Kuasa hukum Meiza, Rendi Rumapea menyatakan, kliennya menggugat cerai dan hak asuh anak.