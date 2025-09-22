Eza Gionino dan Meiza Aulia Jalani Sidang Cerai, Begini Hasil Mediasi
jpnn.com, CIBINONG - Sidang perdana perceraian Eza Gionino dan Meiza Aulia telah digelar di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Senin (22/9).
Berdasarkan pantauan, Meiza Aulia hadir didampingi oleh tim kuasa hukum.
Eza Gionino juga turut datang bersama tim kuasa hukumnya di lokasi.
Sekitar pukul 13.00 WIB, pasangan suami istri itu keluar dari gedung Pengadilan Agama.
Kuasa hukum Eza Gionino, Raka Danira mengatakan, kliennya telah menjalani mediasi dalam sidang perdana hari ini.
Dia lantas mengungkapkan hasil mediasi kliennya dengan Meiza Aulia tadi.
"Hasil mediasinya adalah berhasil sebagian," kata Raka Danira di PA Cibinong, Senin (22/9).
Akan tetapi, kuasa hukum tidak menjelaskan dengan detail mengenai hasil mediasi tersebut.
