Eza Gionino: Mungkin Ini Sudah Jalan dari Allah
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Eza Gionino mengaku sudah ikhlas digugat cerai oleh istrinya, Meiza Aulia.
Dia yakin nasib rumah tangganya merupakan takdir yang telah ditentukan oleh sang pencipta.
"Mungkin ini sudah jalan dari Allah," ungkap Eza Gionino dalam tayangan Intens Investigasi, Minggu (28/9).
Pria berusia 35 tahun itu memastikan bahwa dirinya tidak bakal mempersulit proses cerai.
Meski awalnya sempat ingin rujuk, Eza Gionino legawa bila Meiza Aulia ngotot berpisah.
"Kalau kamu mau pisah, ya sudah, oke, baik, enggak apa-apa," jelas pemain film Bestfriend? itu.
Kini, Eza Gionino memilih fokus untuk menjadi orang tua yang baik bagi anaknya.
Walau nanti bercerai, dia mengingatkan Meiza Aulia supaya memberikan yang terbaik untuk buah hati.
Aktor Eza Gionino mengaku sudah ikhlas digugat cerai oleh istrinya, Meiza Aulia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Digugat Cerai Meiza Aulia, Eza Gionino Kini Legawa
- Pastikan Tak Ada Unsur Pihak Ketiga Dalam Rumah Tangganya, Eza Gionino Bilang Begini
- Akhirnya Bertemu Anak, Eza Gionino: Walaupun Hanya Sebentar, Lumayan
- Eza Gionino dan Meiza Aulia Jalani Sidang Cerai, Begini Hasil Mediasi
- Sidang Perdana Perceraian Digelar Hari Ini, Eza Gionino Masih Berharap Damai dengan Meiza Aulia
- 3 Berita Artis Terheboh: Meiza Aulia Ditalak Satu, Eza Beber Alasannya