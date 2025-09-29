menu
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Eza Gionino: Mungkin Ini Sudah Jalan dari Allah

Eza Gionino: Mungkin Ini Sudah Jalan dari Allah

Eza Gionino: Mungkin Ini Sudah Jalan dari Allah
Eza Gionino dan Meiza Aulia. Foto: Dok. Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Eza Gionino mengaku sudah ikhlas digugat cerai oleh istrinya, Meiza Aulia.

Dia yakin nasib rumah tangganya merupakan takdir yang telah ditentukan oleh sang pencipta.

"Mungkin ini sudah jalan dari Allah," ungkap Eza Gionino dalam tayangan Intens Investigasi, Minggu (28/9).

Pria berusia 35 tahun itu memastikan bahwa dirinya tidak bakal mempersulit proses cerai.

Meski awalnya sempat ingin rujuk, Eza Gionino legawa bila Meiza Aulia ngotot berpisah.

"Kalau kamu mau pisah, ya sudah, oke, baik, enggak apa-apa," jelas pemain film Bestfriend? itu.

Kini, Eza Gionino memilih fokus untuk menjadi orang tua yang baik bagi anaknya.

Walau nanti bercerai, dia mengingatkan Meiza Aulia supaya memberikan yang terbaik untuk buah hati.

