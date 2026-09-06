Ezploria Bangun Ekosistem Travel Digital yang Lebih Mudah, Aman, dan Transparan

jpnn.com, JAKARTA - Industri perjalanan Indonesia terus mengalami transformasi seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital.

Masyarakat kini tak hanya membutuhkan kemudahan dalam mencari dan memesan perjalanan, tetapi juga membutuhkan kepastian, keamanan, dan transparansi sebelum melakukan transaksi.

Menjawab kebutuhan tersebut, Ezploria, platform yang dikembangkan oleh PT Punya Anak GenZ, hadir sebagai travel marketplace yang membangun ekosistem digital dengan mempertemukan tiga pihak utama dalam industri perjalanan, yakni perusahaan travel, traveler, dan affiliator.

Namun, Ezploria tak ingin sekadar menjadi platform tempat masyarakat membeli paket perjalanan, tetapi juga membangun ekosistem travel yang membuat masyarakat lebih mudah memilih perjalanan, perusahaan travel lebih mudah memasarkan produknya, dan masyarakat luas memiliki kesempatan untuk ikut mendapatkan manfaat ekonomi dari industri pariwisata.

Sebagai Founder sekaligus CEO Ezploria, Insanul Fahmi mengatakan, pihaknya melihat bahwa industri travel memiliki potensi besar untuk melibatkan lebih banyak masyarakat.

"Banyak orang memiliki komunitas, jaringan, maupun kemampuan pemasaran, tetapi belum memiliki akses untuk masuk ke industri travel secara profesional. Ezploria ingin membuka kesempatan tersebut melalui sistem yang lebih terstruktur dan transparan," ujar Insanul Fahmi dalam keterangannya.

Salah satu fitur utama dalam ekosistem Ezploria adalah sistem afiliasi. Masyarakat dapat membantu memasarkan paket perjalanan yang tersedia melalui jaringan mereka, baik secara online maupun offline, kepada keluarga, teman, komunitas, maupun audiens digital.

Setiap transaksi yang dihasilkan melalui affiliator dapat tercatat secara sistematis, sehingga pembagian komisi dapat dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan.